Гоночный проект Wreckfest пребывает на просторах Steam с начала 2014 года — сперва в формате раннего доступа, затем в виде полноценного релиза. Несмотря на почтенный возраст, игра востребована, а разработчики регулярно поддерживают её обновлениями и свежим контентом. Сегодня, например, Wreckfest получила графическое обновление, в котором столько технического жаргона, что разобраться в нём неспециалистам весьма затруднительно.

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В целом во Wreckfest была улучшена система освещения, добавлены новые визуальные эффекты, в числе которых динамическая грязь, покрывающая поверхность автомобилей-участников заезда.

Помимо графических «наворотов» обновление также исправляет ошибки в геймплее, звуковом сопровождении и интерфейсе и улучшает работу сетевых систем.

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Напомним, что Wreckfest за время своего существования в Steam заработала 85-процентный средний пользовательский рейтинг. Это очень достойный результат для любого проекта, а уж для представителя данного жанра — и подавно.