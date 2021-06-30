Лето — сезон скидок и распродаж; и хотя Blizzard опаздывает на этот праздник, но лучше поздно, чем никогда: распродажа в магазине Battle.net всё же началась, и в её рамках можно за вполне приемлемые по современным меркам деньги «урвать» практически все культовые игры компании.

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Скидки весьма впечатляющие и доходят до 88 % (хотя в рекламном материале Blizzard указывает лишь 65 %). Кроме того, поскольку Blizzard является неотъемлемой частью Activision, то некоторые игры данного издательства с недавних пор распространяются в Battle.net. И на них также распространяется распродажа. С полным списком предложение можно ознакомиться на соответствующей страничке, мы же упомянем несколько наиболее интересных из них.

StarCraft Remastered за 299 рублей (скидка 50 %);

Call of Duty Modern Warfare за 999 рублей (скидка 50 %);

Overwatch за 599 рублей (скидка 40 %);

StarCraft II: сюжетная коллекция Deluxe-издание за 366 рублей (скидка 88 %).

Также в рамках распродажи можно со скидками приобрести массу питомцев в World of Warcraft и дешевле приобрести «подниматор» уровня. Распродажа продлится вплоть до 11 июля.