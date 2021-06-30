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В Battle.net проходит летняя распродажа со скидками на WoW, StarCraft II, Overwatch и другие игры

В том числе от «партнёров».
1
Самая дешевая 3060 в Ситилинке, дешевле нет нигде
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
Необычная RTX 3080 со скидкой 130 000р
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты

Лето — сезон скидок и распродаж; и хотя Blizzard опаздывает на этот праздник, но лучше поздно, чем никогда: распродажа в магазине Battle.net всё же началась, и в её рамках можно за вполне приемлемые по современным меркам деньги «урвать» практически все культовые игры компании.

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анонсы и реклама
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080
Zotac 3070 Ti дешевле 100 тр
<b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b>
-90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Скидки весьма впечатляющие и доходят до 88 % (хотя в рекламном материале Blizzard указывает лишь 65 %). Кроме того, поскольку Blizzard является неотъемлемой частью Activision, то некоторые игры данного издательства с недавних пор распространяются в Battle.net. И на них также распространяется распродажа. С полным списком предложение можно ознакомиться на соответствующей страничке, мы же упомянем несколько наиболее интересных из них.

  • StarCraft Remastered за 299 рублей (скидка 50 %);
  • Call of Duty Modern Warfare за 999 рублей (скидка 50 %);
  • Overwatch за 599 рублей (скидка 40 %);
  • StarCraft II: сюжетная коллекция Deluxe-издание за 366 рублей (скидка 88 %).

Также в рамках распродажи можно со скидками приобрести массу питомцев в World of Warcraft и дешевле приобрести «подниматор» уровня. Распродажа продлится вплоть до 11 июля.

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