Более 15 миллионов пользователей забрали подарочную копию Among Us в Epic Games Store
В конце мая—начале июня в Epic Games Store проходила бесплатная раздача ставшего неимоверно популярным проекта Among Us про поиск предателя на борту космического судна. Из предоставленных Epic Games документов в рамках судебного разбирательства с Apple нам известно, что абсолютное большинство пользователей магазина воспринимают его исключительно как раздатчик бесплатных игр. И вот, сегодня ночью студия Innersloth (разработчик Among Us) лишний раз это подтвердила, сообщив, что за неделю с 27 мая по 3 июня подарочные копии их творения в EGS были активированы свыше пятнадцати миллионов раз.
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Результат поистине ошеломительный, однако насколько сильно он помог Among Us в долгосрочной перспективе, пока неизвестно. В краткосрочной перспективе раздача игры в Epic Games Store привела пусть и к непродолжительному, но всё же к 6,66-кратному росту её «онлайна».
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