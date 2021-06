В конце мая—начале июня в Epic Games Store проходила бесплатная раздача ставшего неимоверно популярным проекта Among Us про поиск предателя на борту космического судна. Из предоставленных Epic Games документов в рамках судебного разбирательства с Apple нам известно, что абсолютное большинство пользователей магазина воспринимают его исключительно как раздатчик бесплатных игр. И вот, сегодня ночью студия Innersloth (разработчик Among Us) лишний раз это подтвердила, сообщив, что за неделю с 27 мая по 3 июня подарочные копии их творения в EGS были активированы свыше пятнадцати миллионов раз.

реклама

анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080 Zotac 3070 Ti дешевле 100 тр <b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b> -90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Результат поистине ошеломительный, однако насколько сильно он помог Among Us в долгосрочной перспективе, пока неизвестно. В краткосрочной перспективе раздача игры в Epic Games Store привела пусть и к непродолжительному, но всё же к 6,66-кратному росту её «онлайна».