Компании DICE и Electronic Arts назвали список партнёров ожидаемого сетевого боевика Battlefield 2042, которые будут помогать разработчикам в продвижении и популяризации своего и без того узнаваемого продукта. Новую Battlefield подрядились рекламировать на взаимовыгодных условиях следующие компании: Microsoft, Logitech, NVIDIA, Polaris и Western Digital.

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Самым очевидным и выгодным для игрока партнёром по праву можно считать NVIDIA. Причины довольно просты: дружба EA и NVIDIA дала возможность реализовать в игре поддержку технологий Reflex (снижает задержку ввода) и DLSS (оптимизация производительности за счёт ИИ-алгоритмов).

Polaris — производитель внедорожников, соглашение с которым обеспечит игрокам возможность управлять аутентичном транспортом компании в Battlefield 2042. Например, там точно будет Polaris Sportsman ATV.

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Про Western Digital всё понятно: производитель накопителей, среди которых особое место занимает устройства линейки WD_BLACK. Поставил такой в PC — играешь без лагов. В 2021-м году кто-то ещё ставит требовательные игры на HDD?

Electronic Arts и Logitech работают вместе, чтобы предоставить поддержку технологии Logitech Lightsync для периферийных устройств и аудиопресетов с оптимизированным эквалайзером для гарнитур Logitech.

Наконец, отдельный контракт с Microsoft позволяет назвать Xbox официальным партнёром Battlefield 2042 на рынке консолей. Живите теперь с этим, обладатели PC, коих тут подавляющее большинство.

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Фанатам новой «Батлы» стоит также дождаться 22 июля: именно в этот день в рамках мероприятия EA PLAY Live разработчики из DICE представят второй режим Battlefield 2042. Его называют «любовным посланием» всем поклонникам серии, которое особенно должны оценить игроки со стажем. Третий режим «Опасная зона» будет строиться на командном геймплее «с высокими ставками» и станет «совершенно новым форматом игры в Battlefield». Авторы обещают раскрыть подробности о нём ближе к релизу.

Battlefield 2042 должна поступить в продажу 22 октября на PC, Xbox и PlayStation.