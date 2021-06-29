Несколько часов назад студия Playground Games провела посвящённую Forza Horizon 5 прямую трансляцию, в рамках которой помимо различных мелких новостей прошмыгнула и демонстрация системы смены погоды, а также периодически обрушивающейся на трассу песчаной бури.

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По словам разработчиков, в отличие от предыдущих частей Forza Horizon, в пятой номерной части условный тропический ливень не будет начинаться внезапно: его приближение будет видно на расстоянии в виде тёмных дождевых облаков. Кроме того, погодные эффекты зависят от конкретного биома, в котором вы находитесь: там, где дождя быть не должно, он не пойдёт. В общем, всё как в жизни.

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Несколько часов назад студия Playground Games провела посвящённую Forza Horizon 5 прямую трансляцию, в рамках которой помимо различных мелких новостей прошмыгнула и демонстрация системы смены погоды, а также периодически обрушивающейся на трассу песчаной бури.