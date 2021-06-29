Различные присваивающие играм возрастные рейтинги агентства с завидной частотой становятся источниками преждевременной информации о готовящихся к анонсу проектах и их изданиях. Вот и сегодня внимательные посетители официального сайта североамериканского рейтингового агентства ESRB наткнулись на его просторах на страничку Ghost of Tsushima Director’s Cut.

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Согласно утечке, игра выйдет на PlayStation 4 и PlayStation 5. Но вот чем в плане контента она будет отличаться от оригинальной Ghost of Tsushima, на страничке в ESRB не уточняется. Обычно «режиссёрские» версии добавляют в игру новые режимы и/или особенности, но как данное издание будет реализовано конкретно в Ghost of Tsushima, можно лишь догадываться.

Стоит отметить, что по Сети уже не первую неделю гуляют слухи о том, что разработчики из Sucker Punch готовят проект под названием Ghost of Ikishima, который, если верить утечкам, представляет собой самостоятельное дополнение-спин-офф наподобие Marvel’s Spider-Man Miles Morales или Uncharted The Lost Legacy. Очевидно, до анонса осталось недолго.