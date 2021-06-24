Самурайский боевик Ghost of Tsushima был очень тепло принят публикой и получил высокие оценки, поэтому вполне логично, что разработчики хотят продолжить историю. И вот, если верить инсайдерам, продолжение уже не за горами, и выполнено оно будет в виде небольшого (в сравнении с оригинальной игрой, естественно) самостоятельного дополнения.

реклама

анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -99 000р на 3080 Palit в Ситилинке -49 000р на MSI 3070 за пару дней <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -44 000р на 14Tb Seagate -45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming -40 000р на 14Tb Seagate <b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b> -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple

Как передают инсайдеры, аддон будет называться Ghost of Ikishima, однако это, скорее всего, опечатка, и в реальности оно будет носить название Ghost of Ikeshima («Призрак Икэсимы»). Икэсима — крошка-остров на юге Японии, где ныне проживают всего полторы сотни человек. Трудно сказать, какой смысл делать данный островок местом действия аддона, но разработчикам виднее, да и фактор утечки списывать со счёта не стоит — в реальности всё может оказаться иначе.

Согласно утечке, анонсировать дополнение должны уже «скоро». Возможно, в рамках пока ещё неанонсированной презентации Sony State of Play.