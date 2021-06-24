Утечка: Ghost of Tsushima в этом году получит самостоятельное сюжетное дополнение
Самурайский боевик Ghost of Tsushima был очень тепло принят публикой и получил высокие оценки, поэтому вполне логично, что разработчики хотят продолжить историю. И вот, если верить инсайдерам, продолжение уже не за горами, и выполнено оно будет в виде небольшого (в сравнении с оригинальной игрой, естественно) самостоятельного дополнения.
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Как передают инсайдеры, аддон будет называться Ghost of Ikishima, однако это, скорее всего, опечатка, и в реальности оно будет носить название Ghost of Ikeshima («Призрак Икэсимы»). Икэсима — крошка-остров на юге Японии, где ныне проживают всего полторы сотни человек. Трудно сказать, какой смысл делать данный островок местом действия аддона, но разработчикам виднее, да и фактор утечки списывать со счёта не стоит — в реальности всё может оказаться иначе.
Согласно утечке, анонсировать дополнение должны уже «скоро». Возможно, в рамках пока ещё неанонсированной презентации Sony State of Play.
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