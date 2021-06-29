Неравнодушный энтузиаст, владелец Twitter-аккаунта под названием Gustave Monce (может, так его зовут), смог установить операционную систему Windows 11 на смартфон Lumia 950XL. Соответствующие скриншоты с подтверждением он уже разместил у себя в аккаунте.

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Ранее Gustave Monce отметился благодаря проекту LumiaWOA, в рамках которого Windows 10X для процессоров ARM была портирована на всё тот же Lumia 950XL.

реклама Yes it can (for real this time, running natively, not RDP) ...at least for now See this SoC is armv8.0, not 8.1, it doesn't support atomic instructions 🙃 pic.twitter.com/TReBQlQZRV — Gustave Monce (@gus33000) June 29, 2021

Причём, операционную систему удалось установить таким образом, что в ней были активны все функции мобильных устройств: возможность совершать и принимать звонки с текстовыми сообщениями.

реклама If you wonder how the new settings app cellular pages look with a dual modem device... pic.twitter.com/4JlAjLQQom — Gustave Monce (@gus33000) June 29, 2021

Для особо заинтересованных Gustave Mone даже сделал скриншоты меню с настройками. Что там по звонкам и приёму СМС — будет, видимо, отдельный отчёт.