Windows 11 смогли установить на смартфон Lumia 950XL
Неравнодушный энтузиаст, владелец Twitter-аккаунта под названием Gustave Monce (может, так его зовут), смог установить операционную систему Windows 11 на смартфон Lumia 950XL. Соответствующие скриншоты с подтверждением он уже разместил у себя в аккаунте.
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Ранее Gustave Monce отметился благодаря проекту LumiaWOA, в рамках которого Windows 10X для процессоров ARM была портирована на всё тот же Lumia 950XL.
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Yes it can (for real this time, running natively, not RDP) ...at least for now See this SoC is armv8.0, not 8.1, it doesn't support atomic instructions 🙃 pic.twitter.com/TReBQlQZRV— Gustave Monce (@gus33000) June 29, 2021
Причём, операционную систему удалось установить таким образом, что в ней были активны все функции мобильных устройств: возможность совершать и принимать звонки с текстовыми сообщениями.
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If you wonder how the new settings app cellular pages look with a dual modem device... pic.twitter.com/4JlAjLQQom— Gustave Monce (@gus33000) June 29, 2021
Для особо заинтересованных Gustave Mone даже сделал скриншоты меню с настройками. Что там по звонкам и приёму СМС — будет, видимо, отдельный отчёт.
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