Хотя Forza Horizon 4 вышла совсем недавно (в масштабах истории, естественно) — в 2018 году, но гоночного симулятора век недолог: как минимум потому, что с завидным постоянством выходят всё новые и новые части гоночных франшиз. Forza Horizon не исключение, и уже этой осенью мы отправимся в Мексику в рамках пятой номерной части серии. По такому поводу студия Playground сообщила о том, что контентная поддержка Forza Horizon 4 сворачивается.

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Важно: речь идёт именно о поддержке новым контентом. Игра продолжит получать обновления с исправлениями ошибок, если таковые потребуются. Также в Forza Horizon 4 продолжат проводить чемпионаты и выпускать различные награды.

Что касается Forza Horizon 5, то большая часть Playground Games сейчас готовит гонку к запланированному на 9 ноября релизу, дабы он прошёл без сучка и без задоринки.