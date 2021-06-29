Playground сворачивает контентную поддержку Forza Horizon 4
Хотя Forza Horizon 4 вышла совсем недавно (в масштабах истории, естественно) — в 2018 году, но гоночного симулятора век недолог: как минимум потому, что с завидным постоянством выходят всё новые и новые части гоночных франшиз. Forza Horizon не исключение, и уже этой осенью мы отправимся в Мексику в рамках пятой номерной части серии. По такому поводу студия Playground сообщила о том, что контентная поддержка Forza Horizon 4 сворачивается.
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Важно: речь идёт именно о поддержке новым контентом. Игра продолжит получать обновления с исправлениями ошибок, если таковые потребуются. Также в Forza Horizon 4 продолжат проводить чемпионаты и выпускать различные награды.
Что касается Forza Horizon 5, то большая часть Playground Games сейчас готовит гонку к запланированному на 9 ноября релизу, дабы он прошёл без сучка и без задоринки.
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