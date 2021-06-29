Мы уже практически прожили первый месяц календарного лета, а Ubisoft ещё не проводила летнюю распродажу. Несколько часов назад компания осознала, что данное безобразие надо исправлять, и запустила соответствующую акцию в своём магазине. В рамках летней распродажи в Ubisoft Store можно приобрести великое множество игр компании со скидками, достигающими 85 %. Хотя сама Ubisoft пишет, что максимальные скидки — 80 % — но список говорит о том, что отдельные проекты (например, Ghost Recon Breakpoint) можно приобрести со скидкой и в 85 %.

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Предложений в рамках летней распродажи в Ubisoft Store очень много — поиск выдаёт 327 результатов — поэтому мы в рамках данной заметки, по традиции, перечислим лишь несколько наиболее интересных из них.

Ghost Recon Breakpoint за 374 рубля (скидка 85 %);

Far Cry 5 за 499 рублей (скидка 80 %);

Rainbow Six Siege за 331 рубль (скидка 60 %);

Assassin’s Creed Origins за 624 рубля (скидка 75 %);

The Crew 2 за 415 рублей (скидка 80 %).

Акция продлится до шестого июля.