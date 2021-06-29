Разработчики из компании Respawn Entertainment собираются внедрить новый комплекс мер против читеров в популярном онлайн-экшен Apex Legends. О своих намерениях они посчитали нужным объявить в Twitter. На данный момент девелоперами рассматриваются несколько новых вариантов по усилению борьбы с нечестными игроками.

реклама

анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080 <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен <b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b> <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Так, Respawn планирует внедрить несколько действенных, с их точки зрения, мер:

найм дополнительных сотрудников для бана игроков вручную;

разработка новых инструментов для автоматического обнаружения и остановки DDoS-атак;

изучение возможностей для более быстрого обнаружения и удаления читеров из игр.

Представители Respawn Entertainment в конце сообщение выдали вполне логичное заключение, что «играть против читеров — это отстой». Команда пообещала держать в курсе игроков по поводу вводимых изменений для борьбы с нарушителями и создании новых.

реклама

Напомним, развитие королевской битвы Apex Legeds продолжается. В игре стартует событие «Генезис» с попутным возвращением оригинальных версий карт «Край света» и «Каньон Кингс». Ивент пройдут в период с 29 июня по 13 июля.

Apex Legends доступна на PC, Xbox, PlayStation и Switch.