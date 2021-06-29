Авторы Apex Legends планируют расширить штат для усиления контроля над читерами
Разработчики из компании Respawn Entertainment собираются внедрить новый комплекс мер против читеров в популярном онлайн-экшен Apex Legends. О своих намерениях они посчитали нужным объявить в Twitter. На данный момент девелоперами рассматриваются несколько новых вариантов по усилению борьбы с нечестными игроками.
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Так, Respawn планирует внедрить несколько действенных, с их точки зрения, мер:
- найм дополнительных сотрудников для бана игроков вручную;
- разработка новых инструментов для автоматического обнаружения и остановки DDoS-атак;
- изучение возможностей для более быстрого обнаружения и удаления читеров из игр.
Представители Respawn Entertainment в конце сообщение выдали вполне логичное заключение, что «играть против читеров — это отстой». Команда пообещала держать в курсе игроков по поводу вводимых изменений для борьбы с нарушителями и создании новых.
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Напомним, развитие королевской битвы Apex Legeds продолжается. В игре стартует событие «Генезис» с попутным возвращением оригинальных версий карт «Край света» и «Каньон Кингс». Ивент пройдут в период с 29 июня по 13 июля.
Apex Legends доступна на PC, Xbox, PlayStation и Switch.
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