TikTok — самое прибыльное и скачиваемое неигровое мобильное приложение за первое полугодие 2021-го года
Хорошо знакомые нам аналитики из компании Sensor Tower провели новое исследование, в котором были рассмотрены траты пользователей популярных мобильных приложений с начала текущего года. В выпущенном отчёте также содержится информация по самым скачиваемым и самым прибыльным приложениям зав первое полугодие 2021 года.
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Так, в первой половине 2021 года расходы на мобильные приложения в мире выросли почти на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если рассматривать две глобальные экосистемы, то на iOS приходится $41,5 миллиарда (выросли на 22,1%), а на Android — $23,4 миллиарда (выросли на 30%).
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Пользователи мобильных устройств ожидаемо больше всего потратили денег на игры, а также на приложения для спорта, бизнеса, чтения и потребления контента. Самым прибыльным приложением оказалось TikTok, за ним идут YouTube, Tinder и приложения сервисов подписок. Год назад самым прибыльным приложением оказался Tinder.
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В случае с играми за первые шесть месяцев 2021 года «топ» выглядит более чем знакомым. Tencent’s Honor of Kings принесла более $15 миллиардов прибыли, следом идёт PUBG Mobile ($1,5 миллиарда), Genshin Impact ($848 миллионов) и другие проекты.
Самым популярным приложением за означенный период стал TikTok — 384,6 миллионов загрузок, это почти в два раза меньше его же показателей прошлого года (619 миллионов). Следом за TikTok в списке популярных оказались: Facebook, Instagram, WhatsApp и Telegram.
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Если говорить о неигровых приложениях, то из Google Play с начала года их скачали 56,2 миллиарда раз, а из App Store — только 16,3 миллиарда, что в 3,5 раза меньше. Также в App Store меньше в этом полугодии загружали игр — на 22,8% до 4,4 млрд, а у Google Play наблюдается рост на 3,9% до 23,7 млрд.
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