Разработчики условно-бесплатного Nier Re[in]carnation совместно с изданием IGN объявили точную дату выхода проекта на iOS и Android. Сделано это было по классической схеме: с помощью специального релизного ролика, посвящённого западной версии. Выход состоится 28 июля — как на iOS, так и на Android.

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Напомним, в мае текущего года девелоперы открыли предварительную регистрацию на Nier Re[in]carnation в магазинах приложений Google Play и App Store. Как стало известно, её оформили более 300 тысяч пользователей устройств, все они получат 3000 единиц внутриигровой валюты на аккаунт игры. Авторы проекта не стали останавливаться на достигнутом и объявили акцию по случаю удвоения этих показателей. Всё просто: если предварительную регистрацию пройдёт не менее 600 тысяч человек, то всё игроки получат дополнительные материалы для улучшения персонажей и бонусное количество внутриигровой валюты.

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Изначально Nier Re[in]carnation вышла в Японии в середине февраля текущего года, проект всего за три дня скачало более трёх миллионов человек. Сама игра расскажет нам историю маленькой девочки, которая оказывается в некоем месте под названием «Клетка». Героине повстречается некто по имени «Мама», но игроку придётся разобраться во всех этих двусмысленностях и творческих допущениях.