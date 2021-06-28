Как известно, Overwatch доступна на весьма широком перечне устройств: от персональных компьютеров до гибридных консолей Nintendo Switch. Сиквел в лице Overwatch 2 посетит все платформы «оригинала», поэтому нет ничего удивительного в том, что тема Switch-версии готовящегося проекта стала одной из основных в рамках сессии вопросов-ответов технического директора проекта Джона Лафлера на Reddit.

реклама

анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080 <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен <b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b> <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Как отметил господин Лафлер, вычислительная мощность игровых устройств за прошедшие с момента выхода первой Overwatch годы значительно возросла, что позволило разработчикам реализовать в сиквеле многие технические элементы, которые были невозможны в оригинале. Исключение — гибридная консоль от Nintendo. По словам Лафлера, с ней возникли «трудности», поэтому в плане графики в Switch-версии Overwatch 2 разработчикам пришлось пойти на компромиссы и отказаться от некоторых графических наворотов.

В детали Лафлер вдаваться не стал, да это и не особо необходимо. В любом случае, ожидать от крошечной гибридной консоли уровня производительности консоли настоящей и большой было как минимум наивно, поэтому факт вынужденных компромиссов абсолютно естественен.

реклама

Со сроками выхода Overwatch 2 ребята из Blizzard ещё не определились.