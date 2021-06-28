Без компромиссов в плане графики в Switch-версии Overwatch 2 обойтись не удалось
Как известно, Overwatch доступна на весьма широком перечне устройств: от персональных компьютеров до гибридных консолей Nintendo Switch. Сиквел в лице Overwatch 2 посетит все платформы «оригинала», поэтому нет ничего удивительного в том, что тема Switch-версии готовящегося проекта стала одной из основных в рамках сессии вопросов-ответов технического директора проекта Джона Лафлера на Reddit.
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Как отметил господин Лафлер, вычислительная мощность игровых устройств за прошедшие с момента выхода первой Overwatch годы значительно возросла, что позволило разработчикам реализовать в сиквеле многие технические элементы, которые были невозможны в оригинале. Исключение — гибридная консоль от Nintendo. По словам Лафлера, с ней возникли «трудности», поэтому в плане графики в Switch-версии Overwatch 2 разработчикам пришлось пойти на компромиссы и отказаться от некоторых графических наворотов.
В детали Лафлер вдаваться не стал, да это и не особо необходимо. В любом случае, ожидать от крошечной гибридной консоли уровня производительности консоли настоящей и большой было как минимум наивно, поэтому факт вынужденных компромиссов абсолютно естественен.
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Со сроками выхода Overwatch 2 ребята из Blizzard ещё не определились.
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