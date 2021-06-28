По мнению журналистов и инсайдеров, Windows 11 выйдет 20 октября
Журналисты издания The Verge во время официальной презентации операционной системы Windows 11 обратили внимание, что там несколько раз мелькала дата 20 октября. Это стало поводом для предположения, что ОС выйдет именно в этот день. Чуть позже означенную дату заприметили на экране в одном из сообщений на панели уведомлений — на том, где ведущий дизайнер линейки планшетов Surface Стиви Батич общается с директором по продукту Windows Паносу Панаю, и говорит, что ждёт октября.
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Ещё на нескольких промо-скриншотах с рабочего стола на панели задач указана конкретная дата: «20 октября 2021-го, 11 часов, 11 минут». Отдельные инсайдеры в общении с журналистами The Verge подтвердили, что Microsoft действительно собирается выпустить Windows 11 в октябре, а вот официальную информацию от редмондцев получить пока не удалось.
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В качестве косвенного предположения того факта, что релиз новой ОС состоится 20 октября, также можно взять скриншоты с описаниями ноутбуков на базе Windows 10 на сайте торговой американской сети Walmart. Там указывается, что обновление до Windows 11 должно выйти в октябре.
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