Разработчики из студии EON46 совместно с Ritual Interactive представили новый трейлер Pest Control — стратегии с элементами симулятора, в которой игроку нужно будет заниматься истреблением насекомых. Этих летающих и ползающих мошек тут представлено великое множество, в ролике данная игровая особенность раскрыта в полной мере. Главного героя зовут Ленни, он будет вести неравную борьбу с паразитами.

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Перед непосредственной зачисткой нужной местности Ленни придётся провести положенное время на базе, занимаясь подготовкой. Перед выездом на проблемную территорию игроку придётся снабдить героя нужной экипировкой, укомплектовать ловушками, обвешать баночками со спреями и взять оружие.

После подготовительного этапа Ленни принимает участие в битве — другими словами это действо никак не описать. Бои проходят в пошаговом режиме, тактика и планирование здесь значат очень много.

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Если вас заинтересовал Pest Control, то смело переходите по соответствующей ссылке в Steam. Там проект доступен для покупки по программе раннего доступа, уже в следующем месяце должен состояться полный релиз.