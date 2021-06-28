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Мобильная Contra Returns готовится к глобальному релизу на iOS и Android

Классика жанра, но с богатой кастомизацией.
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Мобильный шутер Contra Returns был представлен на китайском рынке ещё четыре года назад. Разработчики из TiMi Studios, вдохновившись успешным выступлением проекта в Поднебесной, решили выпустить его и для других регионов.

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Contra Returns — проект с максимально классическим игровым процессом, хорошо знакомым фанатам серии ещё со времён NES. Экшен с видом сбоку, два героя, стрельба и прохождение уровней слева направо. На правах современных «примочек» были добавлены: система кастомизации персонажей (без платных скинов никуда), многообразие персонажей (включая женские) и пушек, а также набор актуальных режимов. Будут там и PvP, и сюжетный, и кооператив, даже мелким испытания найдётся место.

Пока Contra Returns присутствует на мировом рынке в состоянии ограниченного запуска: проект выпущен в Германии, Бразилии и Канаде. Среди целевых платформ пока значится только Android, но к релизу добавится и iOS.

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Выпуск Contra Returns намечен на 26 июля на Android и iOS, желающие могут оформить предварительную регистрацию. В таком случае можно рассчитывать на мелкие внутриигровые бонусы.

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