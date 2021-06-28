Мобильный шутер Contra Returns был представлен на китайском рынке ещё четыре года назад. Разработчики из TiMi Studios, вдохновившись успешным выступлением проекта в Поднебесной, решили выпустить его и для других регионов.

реклама

анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080 <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен <b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b> <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Contra Returns — проект с максимально классическим игровым процессом, хорошо знакомым фанатам серии ещё со времён NES. Экшен с видом сбоку, два героя, стрельба и прохождение уровней слева направо. На правах современных «примочек» были добавлены: система кастомизации персонажей (без платных скинов никуда), многообразие персонажей (включая женские) и пушек, а также набор актуальных режимов. Будут там и PvP, и сюжетный, и кооператив, даже мелким испытания найдётся место.

реклама It is our pleasure and honor to present to you Contra Returns, developed by @timistudios!



Contra Returns will be officially launched on 26 July.



Pre-register now for exclusive rewards!

IOS: https://t.co/WFhBYvZBZL

Android: https://t.co/bLamhgUn6Y pic.twitter.com/KWcBtZC97T — Contra Returns (@ContraReturns_) June 27, 2021

Пока Contra Returns присутствует на мировом рынке в состоянии ограниченного запуска: проект выпущен в Германии, Бразилии и Канаде. Среди целевых платформ пока значится только Android, но к релизу добавится и iOS.

реклама

Выпуск Contra Returns намечен на 26 июля на Android и iOS, желающие могут оформить предварительную регистрацию. В таком случае можно рассчитывать на мелкие внутриигровые бонусы.