Мобильная Contra Returns готовится к глобальному релизу на iOS и Android
Мобильный шутер Contra Returns был представлен на китайском рынке ещё четыре года назад. Разработчики из TiMi Studios, вдохновившись успешным выступлением проекта в Поднебесной, решили выпустить его и для других регионов.
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Contra Returns — проект с максимально классическим игровым процессом, хорошо знакомым фанатам серии ещё со времён NES. Экшен с видом сбоку, два героя, стрельба и прохождение уровней слева направо. На правах современных «примочек» были добавлены: система кастомизации персонажей (без платных скинов никуда), многообразие персонажей (включая женские) и пушек, а также набор актуальных режимов. Будут там и PvP, и сюжетный, и кооператив, даже мелким испытания найдётся место.
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It is our pleasure and honor to present to you Contra Returns, developed by @timistudios!— Contra Returns (@ContraReturns_) June 27, 2021
Contra Returns will be officially launched on 26 July.
Pre-register now for exclusive rewards!
IOS: https://t.co/WFhBYvZBZL
Android: https://t.co/bLamhgUn6Y pic.twitter.com/KWcBtZC97T
Пока Contra Returns присутствует на мировом рынке в состоянии ограниченного запуска: проект выпущен в Германии, Бразилии и Канаде. Среди целевых платформ пока значится только Android, но к релизу добавится и iOS.
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Выпуск Contra Returns намечен на 26 июля на Android и iOS, желающие могут оформить предварительную регистрацию. В таком случае можно рассчитывать на мелкие внутриигровые бонусы.
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