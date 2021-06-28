В российском PlayStation Store продолжают резко дорожать игры
Игровые консоли испокон веков подразумевались, как бюджетное решение для любителей поиграть. В России, однако, эта идея имеет прямо противоположное воплощение, и виной тому практически полное отсутствие системы адаптированных под регион ценников: чтобы поиграть на консоли, приходится заплатить за игру порой вдвое больше, чем за аналогичную копию на PC.
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Более того, эти и без того кусачие ценники продолжают оскаливаться: как передаёт ресурс PS Prices, отслеживающий изменения цен на игры в PlayStation Store, в период с 22 по 26 июня в магазине произошли изменения цен в различных регионах, в том числе в российском. Многие игры подорожали на значительные суммы, порой превышающие тысячу рублей. Причём, ценник поднялся как на относительно новые проекты вроде Metro Exodus, так и на уже давно изжившие свой срок вроде Just Cause 4.
С чем связано повышение цен, пока официально не сообщается, но логичнее всего предположить, что это продолжение цепочки «адаптации» региональных цен под, как выразились бы экономисты, финансисты и считающие себя таковыми политики, флюктуации валютного курса.
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