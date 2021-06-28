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В российском PlayStation Store продолжают резко дорожать игры

Тем самым консолегейминг продолжает терять своё главное преимущество — бюджетность.
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-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
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-90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен
Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080
RTX 3060 - цена снижена на порядок в Ситилинке

Игровые консоли испокон веков подразумевались, как бюджетное решение для любителей поиграть. В России, однако, эта идея имеет прямо противоположное воплощение, и виной тому практически полное отсутствие системы адаптированных под регион ценников: чтобы поиграть на консоли, приходится заплатить за игру порой вдвое больше, чем за аналогичную копию на PC.

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-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
<b>3070 Ti в Compeo за 110 000р</b>
RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU
Горы 3080 Ti в XPERT.RU намного дешевле чем везде
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Более того, эти и без того кусачие ценники продолжают оскаливаться: как передаёт ресурс PS Prices, отслеживающий изменения цен на игры в PlayStation Store, в период с 22 по 26 июня в магазине произошли изменения цен в различных регионах, в том числе в российском. Многие игры подорожали на значительные суммы, порой превышающие тысячу рублей. Причём, ценник поднялся как на относительно новые проекты вроде Metro Exodus, так и на уже давно изжившие свой срок вроде Just Cause 4.

С чем связано повышение цен, пока официально не сообщается, но логичнее всего предположить, что это продолжение цепочки «адаптации» региональных цен под, как выразились бы экономисты, финансисты и считающие себя таковыми политики, флюктуации валютного курса.

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