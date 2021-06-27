Разработчики из Playground Games собираются провести отдельную трансляцию, посвящённую демонстрации «обновок» для гоночной аркады Forza Horizon 4 и разговорам о грядущей Forza Horizon 5.

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Сначала нам расскажут о 37-м обновлении для Forza Horizon 4, это случится в рамках привычного онлайн-мероприятия Forza Monthly. Фанаты убеждены, что в новом наборе контента может появиться VUHL 05RR – спорткар из Мексики, который впервые появился в Forza Motorsport 7 в Top Gear Car Pack. В аркадной серии Horizon болид появляется впервые.

После этого должен случиться второй выпуск шоу Let’s I GO – насквозь маркетингового мини-сериала, посвящённого грядущей Forza Horizon 5. В рамках данного видео игрокам расскажут о продвинутой системе освещения в игре и методах моделирования реалистичного неба. Разработчики также пообещали, что ответят на некоторые животрепещущие вопросы фанатов. Оба мероприятия по играм серии Forza Horizon намечены на завтра, 28 июня.

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Что до пятой части, то она должна поступить в продажу 5 ноября текущего года на Xbox и PC. Специально для тех, кто не любит связываться с Microsoft Store, будет возможность прикупить проект в Steam, где у него уже есть отдельная страничка.