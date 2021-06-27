Авторы грядущей Forza Horizon 5 готовятся к трансляции с освещением важных аспектов игры
Разработчики из Playground Games собираются провести отдельную трансляцию, посвящённую демонстрации «обновок» для гоночной аркады Forza Horizon 4 и разговорам о грядущей Forza Horizon 5.
реклама
Сначала нам расскажут о 37-м обновлении для Forza Horizon 4, это случится в рамках привычного онлайн-мероприятия Forza Monthly. Фанаты убеждены, что в новом наборе контента может появиться VUHL 05RR – спорткар из Мексики, который впервые появился в Forza Motorsport 7 в Top Gear Car Pack. В аркадной серии Horizon болид появляется впервые.
После этого должен случиться второй выпуск шоу Let’s I GO – насквозь маркетингового мини-сериала, посвящённого грядущей Forza Horizon 5. В рамках данного видео игрокам расскажут о продвинутой системе освещения в игре и методах моделирования реалистичного неба. Разработчики также пообещали, что ответят на некоторые животрепещущие вопросы фанатов. Оба мероприятия по играм серии Forza Horizon намечены на завтра, 28 июня.
реклама
Что до пятой части, то она должна поступить в продажу 5 ноября текущего года на Xbox и PC. Специально для тех, кто не любит связываться с Microsoft Store, будет возможность прикупить проект в Steam, где у него уже есть отдельная страничка.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила