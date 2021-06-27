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Популярный мессенджер Telegram получил поддержку групповых видеозвонков

Пока в видеоконференции сможет участвовать до 30 человек.
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Разработчики популярного мессенджера Telegram объявили о добавлении в программу функции групповых видеозвонков. Теперь голосовой чат в любой группе можно мгновенно превратить в видеоконфенерцию — достаточно, чтобы любой из участников включил видеорежим, нажав на значок камеры.

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Вести общение в режиме видеоконференции пока могут только 30 человек одновременно, но разработчики собираются увеличить это число в будущем. В Telegram надеются, что в дальнейшем мессенджер будет использоваться для трансляции лекций, игровых стримов, фестивалей и тому подобного контента. В голосовом режиме без видео можно разговаривать с неограниченным числом собеседников.

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Любую из видеотрансляций можно развернуть на полный экран, нажав на неё. Пользователь также может закрепить видео от нужного собеседника, чтобы камера не переключалась на новых участников, когда они входят в чат.

Ещё одно интересное нововведение последнего обновления Telegram – возможность транслировать не только видео с задней или фронтальной камеры устройства, но и изображение с экрана (использовать и то, и другое параллельно тоже не запрещается).

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В новой версии программы улучшена функция шумоподавления при голосовом общении. Авторы мессенджера утверждают, что пользователь теперь сможет «наслаждаться качественным звуком» без посторонних шумов. Опять же, при необходимости шумоподавление можно отключить в настройках голосового чата.

В случае с новой функцией групповых звонков важным будет отметить тот факт, что интерфейс в таком режиме оптимизирован для больших экранов ноутбуков и компьютеров. С планшетами всё тоже работает хорошо — как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. При нажатии кнопки в правом верхнем углу разворачивается специальная боковая панель, которая позволяет просматривать видеотрансляции и список участников на одном экране.

Параллельно с групповыми видеозвонками, в новой версии Telegram появились анимированные фоны для чатов, анимации при отправке сообщений и кнопка меню у ботов. Из мелких нововведений нужно отметить новые возможности для импорта стикеров и подсказки об актуальности данных.

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corvus
11:49
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Собакевич
11:47
Да мне как-то фиолетово. А откуда у вас статистика "выводов на чистую воду", случаев заражения - как по нашей стране, так и по другим? По форумам судите? Меня насмешил наивный "патриотизм" автора пост...
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A224
11:47
так оно обычно и бывает. нвидиа в тыкву, радики ускоряются.
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Melofon
11:46
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Максим Прокопов
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NyaKO
11:44
Начинают обгонять по росту цен?
AMD со временем только лучше — Radeon RX 6800 и 6900 XT начинают обгонять GeForce RTX 3080 и 3090
VII
11:44
Если настройка майнера допускала использование всего двух(лучше последних) ядер проца и 15-20% видяхи — то и не заметили бы.
Десятки взломанных игр заражены майнером Crackonosh - хакеры заработали более 2-х млн долларов
sanchez521
11:43
Что за тачка заправляется за 30 сёк? Скутер 50 кубов? К тому же на заправке дольше ждёшь, пока какой-нибудь кретин кофе с булочкой оплатит, чем саму заправку.
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sanchez521
11:41
Ну а пока что за 1 млн можно купить только весту. И при путене другого не будет
Volkswagen признаёт, что на полный отказ от ДВС уйдёт до 30 лет
Kiskik
11:40
Странно, что пользователи не замечали майнер, ведь он пипец как тормозит систему.
Десятки взломанных игр заражены майнером Crackonosh - хакеры заработали более 2-х млн долларов
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