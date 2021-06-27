Разработчики популярного мессенджера Telegram объявили о добавлении в программу функции групповых видеозвонков. Теперь голосовой чат в любой группе можно мгновенно превратить в видеоконфенерцию — достаточно, чтобы любой из участников включил видеорежим, нажав на значок камеры.

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Вести общение в режиме видеоконференции пока могут только 30 человек одновременно, но разработчики собираются увеличить это число в будущем. В Telegram надеются, что в дальнейшем мессенджер будет использоваться для трансляции лекций, игровых стримов, фестивалей и тому подобного контента. В голосовом режиме без видео можно разговаривать с неограниченным числом собеседников.

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Любую из видеотрансляций можно развернуть на полный экран, нажав на неё. Пользователь также может закрепить видео от нужного собеседника, чтобы камера не переключалась на новых участников, когда они входят в чат.

Ещё одно интересное нововведение последнего обновления Telegram – возможность транслировать не только видео с задней или фронтальной камеры устройства, но и изображение с экрана (использовать и то, и другое параллельно тоже не запрещается).

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В новой версии программы улучшена функция шумоподавления при голосовом общении. Авторы мессенджера утверждают, что пользователь теперь сможет «наслаждаться качественным звуком» без посторонних шумов. Опять же, при необходимости шумоподавление можно отключить в настройках голосового чата.

В случае с новой функцией групповых звонков важным будет отметить тот факт, что интерфейс в таком режиме оптимизирован для больших экранов ноутбуков и компьютеров. С планшетами всё тоже работает хорошо — как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. При нажатии кнопки в правом верхнем углу разворачивается специальная боковая панель, которая позволяет просматривать видеотрансляции и список участников на одном экране.

Параллельно с групповыми видеозвонками, в новой версии Telegram появились анимированные фоны для чатов, анимации при отправке сообщений и кнопка меню у ботов. Из мелких нововведений нужно отметить новые возможности для импорта стикеров и подсказки об актуальности данных.