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За полгода пиковый онлайн Cyberpunk 2077 сократился в 74 раза и уже уступает The Witcher 3

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Поляки из CD Projekt RED не торопятся обнародовать информацию о DLC для Cyberpunk 2077, с крупными патчами творится ещё большая неразбериха: разработчики обещали на протяжении всего этого года снабжать игру обновлениями, а за последнее время мы получили только дежурные хотфиксы. Долгое отсутствие нового контента закономерно плохо влияет на популярность Cyberpunk 2077, для одиночного проекта это критически важно. Показатели «онлайна» действительно огорчают, всё плохо даже по меркам сегмента однопользовательских игр.

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Судите сами: пиковый суточный «онлайн» в Steam у The Witcher 3 от той же CD Projekt RED находится на отметке в 28,5 тысяч игроков, у почтенной Skyrim Special Edition есть почти 21 тысяча пикового «онлайна». Информация взята из базы данных SteamDB. Оба проекта рассчитаны исключительно на одиночное прохождение, никаких сетевых активностей не предусматривается. А теперь перейдём к разбору показателей Cyberpunk 2077: максимум 14 тысяч игроков в сутки, а ведь ещё семь месяцев назад в игре могло находиться до 1 миллиона пользователей. Таким образом, пиковый «онлайн» Cyberpunk 2077 в Steam за указанное время уменьшился в 74 раза.

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Конечно, здесь нужно обязательно сделать оговорку о том, что речь идёт только о версии игры для Steam. Дополнительно проект представлен в GOG (считается «родной» для него платформой на PC), Epic Games Store и в различных «облачных» сервисах. Консоли мы даже вспоминать не хотим, ведь в случае с Cyberpunk 2077 владельцы этих устройств были особенно унижены наплевательским отношением разработчиков к контролю качества.

Только вот статистика — вещь упрямая, которая вынуждает делать неутешительные выводы. За полгода Cyberpunk 2077 действительно растеряла всю основную аудиторию, ситуацию может выправить только выпуск DLC и новых патчей. Или не исправить.

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cd projekt red cyberpunk 2077
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