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Энтузиаст показал геймплей Dying Light с крутой графикой в 8K и имитацией рейтрейсинга

Красиво, но лучше подождём вторую часть. Там хоть «лучи» будут настоящими.
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На YouTube-канале под названием Digital Dreams появилось видео, на котором авторы записали работу экшена Dying Light в разрешении 8K и имитацией работы рейтрейсинга. Для этих целей авторам ролика пришлось установить модификацию Ray Tracing Reshade, с помощью которой обеспечиваются базовые «красивости» имитации рейтрейсинга.

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Важно также понимать, что для запуска клиента игры в таком высоком разрешении и с ультра-высокими настройками графики авторам данного наглядного материала пришлось установить в систему топовую видеокарту NVIDIA RTX 3090.

Для активации модификации Ray Tracing Reshade энтузиасты из Digital Dreams использовали собственный пресет Beyond all Limits Raytracing. Оценить старания авторов и понять, стоило ли это всё стольких денег и усилий, вы можете сами.

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А мы пока напомним, что к релизу готовится Dying Light 2, которая разрабатывается на базе обновлённой версии движка Chrome Engine. Для последнего уже готовится нативная поддержка трассировки лучей. Проект должен поступить в продажу 7 декабря на PC, PlayStation и Xbox.

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