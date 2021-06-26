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В Team Fortress 2 был зафиксирован абсолютный рекорд «онлайна»

Но чем эта странность вызвана, не вполне ясно.
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Несмотря на то, что Team Fortress 2 прожила уже почти полтора десятилетия, она продолжает пользоваться запредельной для игр такого почтенного возраста популярностью. Согласно статистике, зафиксированной порталом SteamDB, сегодня в Team Fortress 2 одновременно играли более 151 000 человек.

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Скачок «онлайна» связывают с вышедшим на днях впервые за несколько месяцев обновлением, причём, объяснить столь высокие показатели нашествием ботов нельзя: одним из пунктов в недавнем обновлении как раз значилась продолжающаяся борьба с данным явлением «автоматизации» геймплея.

В прошлый раз рекорд «онлайна» в Team Fortress 2 был зафиксирован в ноябре 2020-го и составил свыше 147 тысяч пользователей. Напомним, что вот уже на протяжении десяти лет Team Fortress 2 распространяется по условно-бесплатной схеме.

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