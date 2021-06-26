Экшен Hunt: Showdown снабдили новым DLC с легендарным охотником, к выпуску готовится новая карта
Разработчики экшена Hunt: Showdown из компании Crytek в скором времени выпустят новую карту с другими «плюшками». В самое ближайшее время новую локацию отправят на тестовые серверы, но вы уже сейчас можете оценить её убранство с помощью приложенного трейлера.
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Также для названного проекта вышло специальное дополнение под названием The Beast Hunter. Свежее DLC добавляет в Hunt: Showdown легендарного охотника Теодора Така (он же Зверобой), а также оружие «Рык» (Romero 77) и «Уксус» (арбалет).
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На данный момент нынешняя итерация Hunt: Showdown представлен в Steam с 27 августа 2019 года и пользуется заслуженной популярностью среди игроков, имеется 83% рейтинга на основании более 71 тысяч отзывов.
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