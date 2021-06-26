Руководитель Assassin’s Creed Valhalla теперь трудится в EA Motive над неанонсированным проектом
Странички хвастливых разработчиков в социальных сетях продолжают служить источниками информации об их карьерах и, как следствие, о новинках в игровой промышленности. Так, благодаря профилю Эрика Баптизата в деловой соцсети LinkedIn нам удалось узнать, что разработчик с весны этого года трудится в студии EA Motive, известной по работе над прошлогодней Star Wars Squadrons и одиночной кампании Star Wars Battlefront II .
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Ранее Баптизат трудился в качестве одного из руководителей разработки Assassin’s Creed Valhalla, а также на высоких позициях при создании других частей франшизы, в частности, Assassin’s Creed IV Black Flag и Assassin’s Creed Origins.
В EA Motive Баптизат занял должность геймдиректора некого неанонсированного проекта. Похоже, это та самая игра по «известной франшизе», слухи о которой стали появляться ещё в начале этой весны. Примерно тогда же Баптизат и перешёл в EA Motive. По слухам, речь идёт о переосмыслении культовой серии Dead Space.
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