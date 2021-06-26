Несмотря на то, что на дворе конец июня, французское издательство Focus Home Interactive только сейчас решило опубликовать отчёт за завершившийся 31 марта финансовый год. Впрочем, лучше поздно, чем никогда, тем более что издательству есть, чем похвастать, ведь, по статистике, за минувший финансовый год доходы издательства увеличились на 20 % по сравнению с предыдущим отчётным периодом.

реклама

анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке <b>3070 Ti в Compeo за 110 000р</b> RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU Горы 3080 Ti в XPERT.RU намного дешевле чем везде <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

За 2020/2021 финансовый год, на который пришёлся пик пандемии и вызванных ею ограничений в передвижении людей, Focus Home Interactive заработала 171 миллион евро, по сравнению со 142,8 млн годом ранее. Да, рост не очень существенный, но важно помнить, что единственным относительно крупным и значимым релизом Focus Home Interactive за отчётный период стал разве что симулятор бездорожья SnowRunner. Остальная прибыль компании приходится на так называемый бэк-каталог, то есть, на до сих пор живые и востребованные игры прошлых лет, в числе которых GreedFall, Vampyr, Farming Simulator и другие.

В этом году каталог игр Focus Home Interactive обогатится или уже обогатился следующими проектами: Necromunda Hired Gun, Aliens Fireteam, Hood Outlaws & Legends. Так что рекорды выручки у издателя только впереди.