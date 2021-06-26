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Доходы издательства Focus Home Interactive за год выросли на 20 %

Что не так уж и много, учитывая обстоятельства.
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Несмотря на то, что на дворе конец июня, французское издательство Focus Home Interactive только сейчас решило опубликовать отчёт за завершившийся 31 марта финансовый год. Впрочем, лучше поздно, чем никогда, тем более что издательству есть, чем похвастать, ведь, по статистике, за минувший финансовый год доходы издательства увеличились на 20 % по сравнению с предыдущим отчётным периодом.

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За 2020/2021 финансовый год, на который пришёлся пик пандемии и вызванных ею ограничений в передвижении людей, Focus Home Interactive заработала 171 миллион евро, по сравнению со 142,8 млн годом ранее. Да, рост не очень существенный, но важно помнить, что единственным относительно крупным и значимым релизом Focus Home Interactive за отчётный период стал разве что симулятор бездорожья SnowRunner. Остальная прибыль компании приходится на так называемый бэк-каталог, то есть, на до сих пор живые и востребованные игры прошлых лет, в числе которых GreedFall, Vampyr, Farming Simulator и другие.

В этом году каталог игр Focus Home Interactive обогатится или уже обогатился следующими проектами: Necromunda Hired Gun, Aliens Fireteam, Hood Outlaws & Legends. Так что рекорды выручки у издателя только впереди.

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