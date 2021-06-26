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Windows 11 будет поставляться без браузера Internet Explorer

Для нуждающихся предусмотрен режим эмуляции в Edge.
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Ещё одна важная новость про Windows 11 напрямую связана с отношением компании Microsoft к пулу стандартных программ. Среди них, напомним, когда-то значился браузер Internet Explorer, который впоследствии заменили современным Edge. Так вот, в Windows 11 старого «ослика» не будет. Причём, его не просто отключат, а вовсе не станут интегрировать в систему, заменив вышеупомянутым Edge.

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Редмондцы прекрасно понимают, что пользователей новой ОС нельзя полностью ограничивать в доступе к Explorer, поэтому в Edge будет доступен специальный режим IE Mode. Он позволит загружать страницы на MSHTML — прежнем движке Internet Explorer. Microsoft также дала понять, что уже в августе текущего года старое поколение браузера не будет больше поддерживаться в Microsoft 365 и прочих приложениях, а 15 июня 2022-го года поддержка IE будет прекращена.

Напомним, первая версия Internet Explorer появилась в 1995 году, а в 1997-м году программа была интегрирована в Windows.

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