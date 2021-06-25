Авторы Abandoned до августа отложили публикацию приложения с трейлером проекта
Таинственный проект Abandoned, который из-за фанатских теорий о связи его разработчиков с Хидео Кодзимой и так получает в сотни раз больше внимания, чем того достоин, сегодня должен был обзавестись полноценным трейлером. Видеоролик зачем-то собирались показать в собственном приложении студии-разработчика, что само по себе неприемлемо, но вместо публикации трейлера разработчики выложили обращение от своего руководителя Хасана Кахрамана, в котором он сообщает о переносе вышеуказанного плана на август.
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По словам Кахрамана, при подготовке приложения возникли трудности, и в целом последние недели для разработчиков оказались очень стрессовыми, поэтому чтобы не испортить впечатление от Abandoned, выпуск приложения с трейлером пришлось отложить до августа. Почему так долго — не уточняется, да и, если по совести, то и не особо интересно.
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An update from Hasan: pic.twitter.com/vpFN81YDXL— BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) June 25, 2021
Возможно, коллектив просто пытается воспользоваться возникшим из ниоткуда «хайпом» или же наоборот — старается отречься от выдуманной геймерами связи с Кодзимой. Геймеры считают, что за оболочкой Abandoned Гений скрывает новую Silent Hill, и никакие заявления девелоперов о том, что это не так, не способны их переубедить. Случай становится ещё более запущенным, если осознать, что инициалы у Хидео Кодзимы и Хасана Кахрамана идентичны.
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