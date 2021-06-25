Bethesda раскрыла подробности пятого сезона Fallout 76
Разработчики из Bethesda Game Studios рассказали в подробностях о пятом сезоне Fallout 76, который получил название «Побег из 42 века». Он должен начаться 7 июля, одновременно с этим должно выйти обновление «Власть стали». Для знающих и понимающих отметим, что в новом сезоне в игру вернётся К.Д. Инквелл, которая оказалась в будущем. Там же есть люди из организации M.I.N.D., которые хотят поработить остатки человечества.
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Если говорить о боевом пропуске, то он вновь состоит из 100 уровней наград, список «плюшек» предельно стандартный: облики для силовой брони и оружия, легендарные облики, игровые предметы, предметы для C.A.M.P. и многое другое.
Разработчики также сообщили, что в этом сезоне повышать уровень наград можно сколь угодно долго, даже после достижения 100-го уровня. Специально для таких преданных фанатов разработчики приготовили особые испытания, наборы карт способностей, компоненты для изготовления легендарных предметов, атомы и другое.
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Вы также можете ознакомиться с календарём сообщества, где все грядущие события в Fallout 76 расписаны с начала июля и до конца сентября. И ещё: до 28 июня игроки могут получать вдвое больше очков S.C.O.R.E. за пройденные ежедневные испытания. Также с 29 июня по 6 июля в Fallout 76 пройдёт неделе дополнительных испытаний.
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