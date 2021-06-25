Rainbow Six Siege и Extraction не повредят друг другу, считает Ubisoft
Уже в середине сентября в продажу поступит Rainbow Six Extraction («Эвакуация» в русском варианте) — проект, посвящённый противостоянию героев отряда Rainbow с инопланетянами, повадками похожими на зергов из вселенной StarCraft. Вот неравнодушные геймеры и решили, что две этих игры будут конкурировать между собой за аудиторию.
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Однако Ubisoft на этот счёт не переживает; даже напротив — компания уверена, что Rainbow Six Siege и Extraction наоборот помогут друг другу нарастить аудитории. Как поясняет творческий руководитель Extraction Патрик Метье, «Эвакуация» и «Осада» — очень разные игры с разными темпами с уникальными игровыми процессами. Одна — соревновательный тактический шутер, другая — кооперативный PvE-шутер с прицелом на командную работу.
Метье считает, что «Эвакуация» понравится не только новичкам, никогда не игравшим в серию Rainbow Six, но и привлечёт внимание завсегдатаев «Осады», ведь в первой способности оперативников будут отличаться от её мультиплеерного собрата, и применять их надо будет в совершенно иных ситуациях.
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Релиз Rainbow Six Extraction назначен на 16 сентября на всех актуальных платформах — как текущего, так и прошлого поколений.
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