На официальном канале той самой Star Citizen в YouTube появился новый видеодневник, в котором разработчики попытались вкратце рассказать о планете Орисон. На примере конкретной локации сотрудники Roberts Space Industries пытаются показать своим фанатам, с каким тщанием они работают над проработкой любого рода мелочей. Параллельно с этим шёл разговор о версии игры 3.14, которая должна появиться до конца лета, и визуальных правках для клиента. Так, в игре должны появиться объёмные облака и другие «красивости».

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В своём дневнике девелоперы в очередной раз пытались завести разговор о важности тестирования, проработки мелочей, правках в геймплее и прочих вещах. Появятся в Star Citizen новые корабли, обновлённый интерфейс и многое другое.

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Забавный факт заключается в том, что мы продолжаем говорить о долгострое, который находится в разработке почти 10 лет. Зачем мы это до сих пор делаем — сами не знаем. Равно как и не знаем, когда он будет выпущен. В данный момент альфа -версия Star Citizen доступен для ознакомления на PC.