Почти сразу после завершения презентации Windows 11 компания Microsoft опубликовала расширенные системные требования новой ОС. Мы уже знаем, что установки системы потребуется 64-битный процессор, 4 Гбайт оперативной памяти и 64 Гбайт места на накопителе. Но это ещё не всё.

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Для установки Windows 11 компьютер пользователя должен будет поддерживать функцию безопасной загрузки Secure Boot и UEFI. Также PC должен быть оснащён доверенным платформенным модулем TPM версии 2.0. У неподготовленного пользователя вопросы может вызвать только последний пункт.

Модуль TPM представляет собой криптографический процессор, на который возлагаются операции шифрования. Он содержит механизмы физической защиты от взлома, и Windows 11 потребует наличия модуля именно версии 2.0. Как правило TPM по умолчанию отключён в BIOS, но наличие реально существующего компонента TPM 2.0 в компьютере не обязательно: уже давно реализована соответствующая эмуляция модуля в UEFI.

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Наконец, для проверки совместимости аппаратных компонентов системы с грядущей Windows 11 компания Microsoft выпустила специальную утилиту. Скачать её можно вот по этому адресу, после установки она соберёт нужно информацию с компьютера и выдаст вердикт о его совместимости с новой ОС.