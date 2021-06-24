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Ubisoft рассказала и показала, на что будет способен движок Snowdrop в Avatar Frontiers of Pandora

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В рамках своей презентации на E3 2021 две недели назад компания Ubisoft официально представила вниманию общественности Avatar Frontiers of Pandora — проект по фильму «Аватар», в котором нас ждёт оригинальная история и ранее неизведанные территории живописной планеты Пандора.

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Релиз состоится только в следующем году исключительно на PC и «некстгене», однако о технологическом совершенстве проекта Ubisoft решила рассказать уже сегодня. Видимо, предвкушая окончание дефицита графических ускорителей и появление их в продаже по рекомендованным, а не спекулятивным ценам.

По словам разработчиков из Ubisoft Massive, создавших движок Snowdrop, на котором и будет работать Avatar Frontiers of Pandora, поскольку мир Пандоры настолько сильно отличается от всего, над чем им приходилось работать, что в движок потребовалось внести массу изменений и расширить его возможности.

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Как уточняют авторы, возможности Snowdrop позволяют им воспроизводить тысячи объектов в одном кадре, тем самым увеличивая степень детализации окружения Пандоры. Специально для Avatar Frontiers of Pandora разработчики создали множество интерактивных шейдеров, реагирующих на действия игрока — от «живых» растений до симуляции ветра.

Также в Snowdrop была внедрена технология объёмных облаков. Это было необходимо, чтобы в полной мере воспроизвести шикарные виды, которые будут открываться игрокам с высоты полёта на банши (они же Икраны на языке На’ви). Естественно, игра будет полностью поддерживать трассировку лучей, значительно повышающую реалистичность освещения и, как следствие, воспроизводимой картинки в целом.

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