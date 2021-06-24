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В Steam стартовала летняя распродажа: тысячи игр разных жанров с большими скидками

В том числе Cyberpunk 2077.
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-100 000р на RTX 3080 - новый обвал цен
MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-55000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
RTX 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
-90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке

О том, что сегодня вечером в Steam стартует традиционная летняя распродажа, мы благодаря утечкам знали уже давно. Что ж, если вы планируете провести отпуск взаперти, поскольку других вариантов не так уж много, то с сегодняшнего дня и вплоть до 8 июля включительно можно будет пополнить свою игротеку Steam массой игр.

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анонсы и реклама
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-99 000р на 3080 Palit в Ситилинке
-49 000р на MSI 3070 за пару дней
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-44 000р на 14Tb Seagate
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-40 000р на 14Tb Seagate
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple

В распродаже принимают участие тысячи и тысячи самых разных игр во всех возможных жанрах. Естественно, в данной заметке мы перечислим лишь несколько интересных предложений.

  • Sea of Thieves за 485 рублей (скидка 33 %);
  • Horizon Zero Dawn за 1680 рублей (скидка 40 %);
  • Cyberpunk 2077 за 1 339 рублей (скидка 33 %);
  • Arma 3 за 299 рублей (скидка 75 %);
  • Mortal Kombat 11 за 310 рублей (скидка 70 %).
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