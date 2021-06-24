О том, что сегодня вечером в Steam стартует традиционная летняя распродажа, мы благодаря утечкам знали уже давно. Что ж, если вы планируете провести отпуск взаперти, поскольку других вариантов не так уж много, то с сегодняшнего дня и вплоть до 8 июля включительно можно будет пополнить свою игротеку Steam массой игр.

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В распродаже принимают участие тысячи и тысячи самых разных игр во всех возможных жанрах. Естественно, в данной заметке мы перечислим лишь несколько интересных предложений.