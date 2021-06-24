В Steam стартовала летняя распродажа: тысячи игр разных жанров с большими скидками
О том, что сегодня вечером в Steam стартует традиционная летняя распродажа, мы благодаря утечкам знали уже давно. Что ж, если вы планируете провести отпуск взаперти, поскольку других вариантов не так уж много, то с сегодняшнего дня и вплоть до 8 июля включительно можно будет пополнить свою игротеку Steam массой игр.
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В распродаже принимают участие тысячи и тысячи самых разных игр во всех возможных жанрах. Естественно, в данной заметке мы перечислим лишь несколько интересных предложений.
- Sea of Thieves за 485 рублей (скидка 33 %);
- Horizon Zero Dawn за 1680 рублей (скидка 40 %);
- Cyberpunk 2077 за 1 339 рублей (скидка 33 %);
- Arma 3 за 299 рублей (скидка 75 %);
- Mortal Kombat 11 за 310 рублей (скидка 70 %).
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