Konami неожиданно выпустила демоверсию футбольного симулятора PES 2022
Компания Konami выпустила демоверсию футбольного симулятора PES 2022, скачать её могут владельцы консолей PlayStation и Xbox (обоих поколений) до 8 июля. Сами разработчики нацелены протестировать стабильность клиента в онлайн-матчах и механики подбора игроков в матчмейкере, демоверсия получила название New Football Game Online Performance. Напомним, новый проект разрабатывается на базе движка Unreal Engine 4.
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Разумеется, авторы также сделали оговорку, что финальная версия PES 2022 может иметь другой дизайн интерфейса, иначе настроенные механики и управление. Тут всё понятно: разработка проекта идёт полным ходом, многое может банально измениться. Для демоверсии заявлена поддержка кроссплея между разными поколениями консолей.
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Всего в этой New Football Game Online Performance имеется 4 команды для отыгрыша: «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Ювентус».
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