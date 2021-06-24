Руководство CD Projekt устраивает нынешнее состояние Cyberpunk 2077
Совет директоров компании CD Projekt остался довольным стабильностью и производительностью многострадальной Cyberpunk 2077. Генеральный директор Адам Кичиньский в интервью польскому изданию Biznes дал понять, что команда разработки продолжит снабжать проект нужными патчами, повышая его стабильность и улучшая производительность.
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Определённых результатов в отношении Cyberpunk 2077 студия CD Projekt RED действительно добилась: игру вернули в PS Store после полугодичного отсутствия. Глава компании пообещал, что в будущем разработчики займутся «общими системами» игры, на которые обращали внимание игроки. Скорее всего, речь здесь идёт об отдельных геймплейных механиках, устройство которых не устраивает игроков. Например, система пассивных навыков и, вообще, вся прокачка. К сожалению, в оригинале статьи этот момент подробно не рассматривается.
В этом же интервью Адам Кичиньский раскрыл другую информацию по Cyberpunk 2077 и не только, о некоторых фактах мы знали и раньше.
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Так, на данный момент в CD Projekt работает около 600 человек, большая часть сотрудников задействована для создания будущих дополнений и обновлений для Cyberpunk 2077. Версии для консолей нового поколения тоже создаются силами этой команды. Над карточной игрой Gwent сейчас работает около 100 человек, ещё 50 сотрудников корпят над The Witcher: Monster Slayer.
В составе CD Projekt выделена команда, которая занимается новыми проектами во вселенных Cyberpunk 2077 и The Witcher, но анонсов ждать пока рано.
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