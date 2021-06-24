Вот уже на протяжении многих и многих лет разработчики Skywind (Skyrim + Morrowind) — фанатского ремейка культовой третьей части «Свитков» — вселяют в игроков надежду на то, что они когда-нибудь смогут отправиться в данмерскую провинцию, но в более приемлемом на сегодняшний день графическом исполнении. К сожалению, производство проекта подобного масштаба занимает невероятное количество времени, и всё, что остаётся простым игрокам, это лицезреть редкие публикации дневников разработки. Свежим таким дневником авторы Skywind поделились вчера вечером.

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В нижеуказанном видео авторы проекта показали новые геймплейные кадры, поведали о том, что удалось, а что только предстоит осуществить, ну и, конечно же, продолжили вселять надежду на то, что Skywind когда-нибудь выйдет.

По словам разработчиков Skywind, их команда художников уже подготовила все концепт-арты, на основе которых будут создаваться игровые модели и текстуры различных монстров, построек и оружия.

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Важно отметить, что ремейк будет гораздо более насыщенным и проработанным, чем оригинальный «Морровинд»: в частности, все местные подземелья были созданы вручную и каждое по-своему уникально, поэтому бродить по Вварденфеллу обновлённому Нереварину в поисках приключений будет интересно.

Работы, впрочем, ещё вагон и маленькая тележка: нужно доработать анимации, геймплейные системы, довести до ума звуковое сопровождение, внедрить десятки тысяч строк диалогов. Естественно, никаких сроков выхода у Skywind по-прежнему нет. Не удивимся, если данный проект так и погибнет в утробе.