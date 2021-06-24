Популярная сетевая игра Dota 2 получила обновление, которое добавило поддержку технологии AMD FidelityFX Super Resolution.

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Выбор настроек качества в обновлённом клиенте игры организован максимально просто и понятно: с помощью ползунка. Для всей этой возни с FidelityFX пользователю нужно выбрать DirectX 11 или Vulkan и выставить нужное качество рендера — от 40 до 99%. Одновременно с появлением FidelityFX в Dota 2 стартовал новый ивент, который получил название «Враждостояние». Игрокам нужно в нём собирать осколки метеоритов для получения «баффов». Также в Dota 2 стартовал новый боевой пропуск с особыми наградами.

Dota 2 в Steam имеет 84% рейтинга на основании свыше полутора миллионов отзывов. Ну, все мы знаем этот проект и прекрасно осознаём, какой популярностью он пользуется.