Кооперативный боевик с элементами хоррора GTFO пребывает в Steam по программе раннего доступа вот уже больше полутора лет. Безусловно, это нормальный срок, и злоупотреблять доверием геймеров разработчики из 10 Chambers не собираются, обозначив для себя текущий год как год выхода финальной (1.0) версии своего творения.

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По словам творческого руководителя студии Ульфа Андерссона, разработчики хотят, чтобы в релизной версии было достаточно изменений, дабы игроки действительно ощутили переход проекта от раннего доступа к полноценному релизу. Андерссон уверен, что выпустить версию 1.0 им удастся в течение этого года.

Параллельно 10 Chambers выпустила для GTFO обновление, расширившее серию Rundown 005/Rebirth пятью новыми экспедициями, которых теперь стало тринадцать штук.

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Стоит отметить, что GTFO получает очень высокие пользовательские оценки, так что её полноценный релиз явно ожидаем и необходим.