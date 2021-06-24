Фил Спенсер объяснил, почему Microsoft не назвала точную дату выхода Halo Infinite на минувшей E3
На своей конференции в рамках E3 компания Microsoft (вернее, её игровое крыло в лице Xbox) показала массу достойнейших проектов, поделилась их новостями, объявила даты выхода, в общем, не мероприятие, а настоящий праздник геймера, как выразились бы наши случайные «помощники» из смежного никак не связанного с редакцией раздела. Не обделили вниманием на презентации и Halo Infinite: показали мультиплеер и поделились новостями, однако главную новость — точную дату выхода — не огласили.
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Естественно, в геймерской среде возникла паника. Многие и вовсе считают, что Halo Infinite неизбежно ждёт ещё один перенос релиза. Специально для того, чтобы прекратить расползание слухов, глава Xbox Фил Спенсер в рамках подкаста Dropped Frames пояснил, почему компания не стала объявлять дату выхода на E3. По словам Спенсера, Microsoft хочет избежать неловкой ситуации, при которой из-за скоропалительного решения огласить дату выхода разработчикам придётся впоследствии переносить её на неделю или другой незначительный срок. Пока компания не будет на все сто процентов уверена в том, что игра готова к релизу в указанный день и час, дату выхода не объявят.
Со сроками выхода Halo Infinite разработчики из 343 Industries собираются разобраться до конца лета — тогда-то и имеет смысл ждать соответствующую публикацию. Напомним, что игра запланирована к выходу на PC и Xbox текущего и прошлого поколений. Изначально Halo Infinite должна была выйти ещё в ноябре прошлого года, став одним из стартовых проектов новой линейки консолей от Microsoft, но проект оказался настолько неготовым к запуску, что его было решено отложить аж до второй половины 2021-го.
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