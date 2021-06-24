Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Онлайн Factorio резко вырос после неудачной попытки «отмены» её создателя

Ставить точку в этом грязном деле пока рано. Наверное.
+
MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-55000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
RTX 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
-70 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming

Factorio — игра о создании автоматизированных фабрик по производству вещей всё более возрастающей сложности. У проекта невероятно «залипательный» игровой процесс при довольно примитивной графической составляющей. Пользователи Steam сделали для Factorio аж 98% рейтинга на основании более 97 тысяч отзывов. За создание проекта отвечает некто Михаил Коварик, с которым на днях случилась интересная история, деталями которой мы просто обязаны поделиться с вами.

реклама

анонсы и реклама
-70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-70 000р на 3080 Palit в Ситилинке
-49 000р на MSI 3070 за пару дней
-38 000р на 14Tb Seagate
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
-40 000р на 14Tb Seagate
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
-30 000р на 14Tb Toshiba
-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple

Так, 18 июня Коварик привлёк внимание определённой аудитории в Сети, положительно отозвавшись о лекциях Роберта Сесиля Мартина — американского программиста, известно под ником Uncle Bob. «Прогрессивная» общественность считает, что Роберт — плохой человек, так как он ранее оправдывал действие полицейских и цитировал Трампа, когда тот ещё был президентом США.

Так вот, на форуме Reddit Михаилу Коварику посоветовали отказаться от лестных отзывов в адрес Uncle Bob, но создатель Factorio оказался не из робкого десятка. Он просто взял и попросил всех недовольных «засунуть культуру отмены себе в ******».

реклама

Михаил Коварик зачем-то пояснил «прогрессивной» общественности, что Роберта Сесиля Мартина он похвалил только за лекции по программированию, а о других его «проступках» ему ничего не известно.

Следом завсегатаи Reddit попытались устроить массированную травлю Михаила, обвиняя его в «неправильных» политических взглядах, сексизме, трансфобии и всём подряд. Модераторы форума в этом случае поступили на редкость разумно: они удалили начало ветки обсуждения и заблокировали возможность её комментировать. Видимо, злопыхателей это не устроило, и они принялись «бомбардировать» проект Factorio негативными отзывами в Steam, но и тут случился провал. Параллельно с «бомбингом» было написано много положительных рецензий, поэтому у игры имеется сейчас 98% рейтинга.

реклама

Сам Михаил Коварик поблагодарил неравнодушных к его ситуации людей за бесплатную рекламу проекта. Сложно сказать, решат ли негодующие амбассадоры «правильных» смыслов, политических взглядов и прочих странных вещей остановиться. Вполне возможно, что в ближайшем времени объявится какая-нибудь девица, которая обвинит разработчика сами знаете в чём.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

factorio wube software
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Онлайн Factorio резко вырос после неудачной попытки «отмены» её создателя
+
Для старенькой Team Fortress 2 продолжают выходить обновления
+
Авторы Call of Duty Mobile решили заняться производством высокобюджетных кроссплатформенных игр
+
Библиотеку Xbox Game Pass вскоре пополнят Need for Speed: Hot Pursuit Remastered и ещё восемь проектов
1
Шутер Valorant получил большое обновление с новым героем, правками баланса и многим другим
+
В базе данных PlayStation Store нашли файл «альфы» новой Dragon Age
1

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
15 июня 2021 43
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13 июня 2021 34
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: июнь 2021
22 июня 2021 30
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – июнь 2021
10 июня 2021 33
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT
12 июня 2021 48

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: июнь 2021
30
О Chia, криптовалютах и сжатии интернета спустя 3 месяца - подводим итоги
28
Собираем оптимальный игровой ПК за 40 000 рублей в период дефицита видеокарт
15
Распродажа ПО: Windows 10 и полезные утилиты со скидкой до 90%
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Apex
8
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 2700 & Radeon RX 5700
6
Обзор комплекта из беспроводной клавиатуры и мышки Genius Smart KM-8200
+

Сейчас обсуждают

Yolanda Tarska
23:58
Похоже это бесплатная реклама Днс, там несколько карт всего по такой цене, остальные уже с хорошей наценкой, но из-за шумихи и они уходят мгновенно, кто-то не смог за 57, плюнул и взял за 87 или 107 д...
Через несколько часов состоится распродажа видеокарт GeForce RTX 3070 Ti за 58 000р в DNS
Adam Smith
23:58
так я тебя не понял, по твоей версии кто-кого епнул, раша под смоленском или сами поляки бимбу заложили?
Глава ФСБ: террористы делают клоны популярных компьютерных игр для вербовки молодёжи
Вячеслав Украинцев
23:58
потому что геймплей похож на рендер и скорее всего так и есть
Захар Бочаров: в трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 игроки не заметили много новых монстров
DarkShaman
23:57
Нищему обладателю Inno3D 1060 Compact 3Gb лучше продолжать помалкивать в тряпочку
О Chia, криптовалютах и сжатии интернета спустя 3 месяца - подводим итоги
Yolanda Tarska
23:56
И смысл в 19, 20ом году брать эти карты, 1070 надо было брать на старте летом 2016го...
Через несколько часов состоится распродажа видеокарт GeForce RTX 3070 Ti за 58 000р в DNS
Adam Smith
23:55
у поляков мин обороны пьяный вроде рулил, не?
Глава ФСБ: террористы делают клоны популярных компьютерных игр для вербовки молодёжи
Дмитрий Давыдов
23:55
Лимитед-Лимитед эдишен? а как же дефицит
NVIDIA анонсировала издание DOOM Eternal GeForce RTX 3080 Ti Limited Edition Demon Slayer Bundle
deus1060
23:52
Классный коммент, за 16 т.р. в янв. 2019 майнер притащил мне пару 1070: стрикс и g1, я знал, что у стрикс идиотское охлаждение памяти, переставлял видюхи...взял g1, она и гналась по ядру больше. В 20...
Через несколько часов состоится распродажа видеокарт GeForce RTX 3070 Ti за 58 000р в DNS
omoikane
23:50
Эм с одной стороны да, с другой вполне может, никто не писал что именно с внешних источников 120 герц. Сейчас вообще это в прошлое уходит, люди все больше контента потребляют через интернет, критично ...
Huawei привезла в Россию телевизоры на HarmonyOS стоимостью от 59 990 рублей
omoikane
23:45
Я не знаю что у тебя с монитором. Но у девушки с котом на последнем фото на телевизоре абсолютно естественный цвет лица, пишу тебе с 10битного 4к моника :D Хотя судить по фотке в интернете вообще тупо...
Huawei привезла в Россию телевизоры на HarmonyOS стоимостью от 59 990 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем