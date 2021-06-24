Онлайн Factorio резко вырос после неудачной попытки «отмены» её создателя
Factorio — игра о создании автоматизированных фабрик по производству вещей всё более возрастающей сложности. У проекта невероятно «залипательный» игровой процесс при довольно примитивной графической составляющей. Пользователи Steam сделали для Factorio аж 98% рейтинга на основании более 97 тысяч отзывов. За создание проекта отвечает некто Михаил Коварик, с которым на днях случилась интересная история, деталями которой мы просто обязаны поделиться с вами.
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Так, 18 июня Коварик привлёк внимание определённой аудитории в Сети, положительно отозвавшись о лекциях Роберта Сесиля Мартина — американского программиста, известно под ником Uncle Bob. «Прогрессивная» общественность считает, что Роберт — плохой человек, так как он ранее оправдывал действие полицейских и цитировал Трампа, когда тот ещё был президентом США.
Так вот, на форуме Reddit Михаилу Коварику посоветовали отказаться от лестных отзывов в адрес Uncle Bob, но создатель Factorio оказался не из робкого десятка. Он просто взял и попросил всех недовольных «засунуть культуру отмены себе в ******».
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Михаил Коварик зачем-то пояснил «прогрессивной» общественности, что Роберта Сесиля Мартина он похвалил только за лекции по программированию, а о других его «проступках» ему ничего не известно.
Следом завсегатаи Reddit попытались устроить массированную травлю Михаила, обвиняя его в «неправильных» политических взглядах, сексизме, трансфобии и всём подряд. Модераторы форума в этом случае поступили на редкость разумно: они удалили начало ветки обсуждения и заблокировали возможность её комментировать. Видимо, злопыхателей это не устроило, и они принялись «бомбардировать» проект Factorio негативными отзывами в Steam, но и тут случился провал. Параллельно с «бомбингом» было написано много положительных рецензий, поэтому у игры имеется сейчас 98% рейтинга.
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Сам Михаил Коварик поблагодарил неравнодушных к его ситуации людей за бесплатную рекламу проекта. Сложно сказать, решат ли негодующие амбассадоры «правильных» смыслов, политических взглядов и прочих странных вещей остановиться. Вполне возможно, что в ближайшем времени объявится какая-нибудь девица, которая обвинит разработчика сами знаете в чём.
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