Для старенькой Team Fortress 2 продолжают выходить обновления
Хотя Team Fortress 2 уже «пожилая» игра, но до статуса мёртвой она ещё не дожила и всё равно продолжает пользоваться большой популярностью. Valve отвечает игрокам взаимностью и относительно регулярно выпускает для проекта обновления. Сегодня Team Fortress 2 пополнилась новой косметикой (заскорузлые шутки про «шапки» допускаются), исправлениями ошибок, доработками отдельных карт, а также новыми серверными командами.
реклама
Отметим, что Team Fortress 2 вышла в 2007 году в составе легендарного сборника The Orange Box, а затем летом 2011 года была переведена на условно-бесплатные рельсы, благодаря которым, собственно, до сих пор и сохраняет популярность. К слову, сегодня ровно десять лет со дня перехода Team Fortress 2 на f2p.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила