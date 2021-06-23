Хотя Team Fortress 2 уже «пожилая» игра, но до статуса мёртвой она ещё не дожила и всё равно продолжает пользоваться большой популярностью. Valve отвечает игрокам взаимностью и относительно регулярно выпускает для проекта обновления. Сегодня Team Fortress 2 пополнилась новой косметикой (заскорузлые шутки про «шапки» допускаются), исправлениями ошибок, доработками отдельных карт, а также новыми серверными командами.

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Отметим, что Team Fortress 2 вышла в 2007 году в составе легендарного сборника The Orange Box, а затем летом 2011 года была переведена на условно-бесплатные рельсы, благодаря которым, собственно, до сих пор и сохраняет популярность. К слову, сегодня ровно десять лет со дня перехода Team Fortress 2 на f2p.