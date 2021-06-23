Формально факт работы над новой Dragon Age был подтверждён студией BioWare ещё много лет назад — в конце 2018-го — однако с тех пор информация о продолжении культовой серии поступала в год по чайной ложке, и то — крайне незначительная. Возможно, в ближайшее время EA вместе с BioWare всё же расщедрятся на сведения о проекте; по крайней мере, надежда на это появилась сегодня после того, как энтузиасты наткнулись на упоминание в базе данных PlayStation Store файла, по контексту связанного с альфа-версией новенькой Dragon Age.

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Данная находка может означать несколько вещей: от закрытого и фактически засекреченного тестирования PlayStation-версии новинки до подготовки к её показу в рамках EA Play Live, которая пройдёт 22 июля. На данное мероприятие вообще возлагаются большие надежды, однако единственным официально подтверждённым участником программы является только Battlefield 2042.

Стоит отметить, что ввиду ухода из BioWare многих ветеранов студии, в том числе её руководителя Кейси Хадсона, в геймерском сообществе справедливо нарастает волнение за судьбу проекта: ещё одной «Инквизиции» франшиза может не пережить.