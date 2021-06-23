Обновление по «Пиратам Карибского моря» привело к всплеску «онлайна» и продаж Sea of Thieves
Вчера популярный пиратский экшен Sea of Thieves получил свежую контентную добавку на тему «Пиратов Карибского моря». В игре появился сам капитан Джек Воробей, новые тематические квесты и масса всего интересного. Неудивительно, что запуск обновления привёл к резкому росту «онлайна» Sea of Thieves и его продаж.
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Как передаёт собирающий статистику по Steam-играм портал SteamDB, на фоне запуска вышеуказанного обновления онлайн Sea of Thieves в сервисе Valve превысил 63 тысячи пользователей, тем самым вплотную приблизившись к абсолютному установленному год назад рекорду в 66 906 игроков.
Что касается просмотров игрового процесса Sea of Thieves на Twitch, то его рост и вовсе можно назвать термоядерным: с 4 (четырёх) тысяч до обновления и до 203 (двухсот трёх) тысяч после.
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Конкретной статистикой продаж Sea of Thieves мы, увы, не обладаем, но со вчерашнего дня данный пиратский экшен уверенно удерживает первую строчку в списке продаж по всему миру.
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