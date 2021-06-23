Глава ФСБ Александр Бортников в рамках IX Московской конференции по международной безопасности заявил, что террористы вербуют молодёжь с помощью компьютерных игр, создавая клоны самых популярных проектов с имитацией терактов.

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«В особой группе риска молодежь, психологическая обработка которой ведется в социальных сетях и игровых чатах популярных многопользовательских компьютерных игр. Более того, исламистские группировки уже вышли на уровень создания собственных клонов таких игр, которые позволяют воздействовать на сознание потенциальных сторонников терроризма и экстремизма не только через голосовое общение, но и путем включения пользователя в игровые ситуации совершения терактов», - сказал он.

Александр Бортников считает, что террористические организации не единственные, кто ведёт в интернете охоту на молодёжь.

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«Студенты и школьники, в ряде случаев оказавшиеся предоставленными сами себе в период изоляции и дистанционного обучения, все чаще подпадают под влияние модераторов закрытых интернет-сообществ, пропагандирующих культы насилия по отношению к сверстникам, суицида и иных деструктивных форм поведения», — заключил он.

Именно поэтому глава ФСБ считает необходимым совершенствование законодательства, направленного на ограждение молодёжи от влияния идеологии насилия. Бортников убеждён, что нужно выработать и внедрить новые методы и механизмы взаимодействия с образовательными учреждениями, общественными институтами и религиозными объединениями.

Бортников считает, что повсеместная изоляция привела к ускоренному росту масштабов интернет-коммуникации между людьми. Кризисные явления в экономике, опасения граждан за своё здоровье и «в целом неопределённость будущего» повысили тревожность и социальную напряжённость в обществах разных стран. Этим, по мнению главы ФСБ, активно пользуются интернет-пропагандисты терроризма и экстремизма.

«Фактически сегодня в глобальной сети развернулась целая инфраструктура, «производящая» будущих террористов», — заключил глава ФСБ.