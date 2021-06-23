В сетевом шутере Overwatch заработал кроссплей
Многопользовательский шутер Overwatch получил важное обновление, после установки которого пользователи PC и консолей смогут играть совместно во всех режимах за исключением соревновательного.
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Вы всё правильно поняли: в игре появилась поддержка кроссплея, она доступна на PC, PlayStation, Xbox и Switch. В отношении пользователей персональных компьютеров все преобразования случатся автоматически, а вот обладателям консолей нужно завести учётную запись в Battle.net и привязать к ней копию игры.
Blizzard подошла к вопросу организации кроссплея с учётом некоторых нюансов. Так, помощь в прицеливании для владельцев консолей будет активироваться только в том случае, если они играют между собой — без привлечения PC-аудитории.
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Если вы поигрываете в Overwatch, то рекомендуем зайти в игру и получить в качестве подарка золотой контейнер. Также в течение ограниченного времени игрокам предложат принять участие в тематическом ивенте («испытании»), за прохождение этапов которого подарят граффити, значки и, что самое главное, новый легендарный скин для героини Эш (Ashe).
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