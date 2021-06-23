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В сетевом шутере Overwatch заработал кроссплей

Разработчики предусмотрели бонусы и активности для сообщества.
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MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
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-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming

Многопользовательский шутер Overwatch получил важное обновление, после установки которого пользователи PC и консолей смогут играть совместно во всех режимах за исключением соревновательного.

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<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
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-60% от цены 4Tb WD Purple

Вы всё правильно поняли: в игре появилась поддержка кроссплея, она доступна на PC, PlayStation, Xbox и Switch. В отношении пользователей персональных компьютеров все преобразования случатся автоматически, а вот обладателям консолей нужно завести учётную запись в Battle.net и привязать к ней копию игры.

Blizzard подошла к вопросу организации кроссплея с учётом некоторых нюансов. Так, помощь в прицеливании для владельцев консолей будет активироваться только в том случае, если они играют между собой — без привлечения PC-аудитории.

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Если вы поигрываете в Overwatch, то рекомендуем зайти в игру и получить в качестве подарка золотой контейнер. Также в течение ограниченного времени игрокам предложат принять участие в тематическом ивенте («испытании»), за прохождение этапов которого подарят граффити, значки и, что самое главное, новый легендарный скин для героини Эш (Ashe).

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omoikane
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Psix0
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Евгений Новиков
23:54
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REY_B_
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REY_B_
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REY_B_
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LoL
23:29
Скрин твоего сообщения, зен2 медленнее кофейников)) 6/6 vs 6/6 все же верно))
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rebel-1
23:28
Как и РФ без америкосов. Нахер нам диверсанты, сверлящие наши космические корабли, и которые у себя в модуле посрать не могут.
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