Чешская студия Bohemia Interactive существует вот уже больше 22 лет, и одним из её первых проектов стал вышедший в конце лета 2001 года Operation Flashpoint Cold War Crisis, посвящённый одной из самых «ходовых» тем в видеоиграх — конфликте русских с американцами. Через десять лет после релиза игра была переиздана уже под названием ARMA Cold War Assault, и вот, по случаю приближающегося двадцатилетия со дня её первоначального релиза сегодня в Steam и GOG стартовали соответствующие бесплатные раздачи.

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Продлятся они, впрочем, недолго: лишь до вечера четверга, 24 июня, так что если вы в своё время пропустили данный пусть и не ставший культовым, но от этого не менее интересный проект, то сейчас самое время к нему приобщиться.