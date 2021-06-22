В Steam и GOG проходит бесплатная раздача ARMA Cold War Assault
Чешская студия Bohemia Interactive существует вот уже больше 22 лет, и одним из её первых проектов стал вышедший в конце лета 2001 года Operation Flashpoint Cold War Crisis, посвящённый одной из самых «ходовых» тем в видеоиграх — конфликте русских с американцами. Через десять лет после релиза игра была переиздана уже под названием ARMA Cold War Assault, и вот, по случаю приближающегося двадцатилетия со дня её первоначального релиза сегодня в Steam и GOG стартовали соответствующие бесплатные раздачи.
реклама
Продлятся они, впрочем, недолго: лишь до вечера четверга, 24 июня, так что если вы в своё время пропустили данный пусть и не ставший культовым, но от этого не менее интересный проект, то сейчас самое время к нему приобщиться.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила