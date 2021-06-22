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Сборник первоклассных стратегий XCOM 2 Collection готовится к выходу на Android, дата релиза объявлена

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Студия Feral Interactive анонсировала выход сборника XCOM 2 Collection на мобильных устройствах под управлением Android. Напомним, данный комплект из двух замечательных пошаговых стратегий с ноября прошлого года доступен на системах под управлением iOS, теперь вот настал черёд второй крупнейшей мобильной платформы.

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XCOM 2 Collection включает в себя оригинальную версию XCOM 2 с дополнением War of the Chosen. Оба проекта были оптимизированы под нужды сенсорного управления, но по части геймплея никаких глобальных изменений разработчики не делали — это всё тот же, XCOM, который мы проходили на PC.

Для запуска XCOM 2 Collection на Android потребуется мобильная система под управлением Android 9 или более свежая. Игра займёт 8,5 Гбайт места накопителя устройства, а для установки нужно минимум 17 Гбайт. В настоящий момент известно, что XCOM 2 Collection гарантированно запустится на следующих устройствах:

  • ASUS ROG Phone II;
  • Google Pixel 3 / 3XL / 4 / 4XL;
  • HTC U12+;
  • OnePlus 6T / 7 / 8 / 8T;
  • Samsung Galaxy S9 / S10 / S10+ / S10e / S20 / S21;
  • Samsung Galaxy Note9 / Note10 / Note10+ / Note20 5G;
  • Samsung Galaxy Tab S6 / S7;
  • Sony Xperia 1 / XZ2 Compact;
  • Vivo NEX S;
  • Xiaomi Mi 9;
  • Xiaomi Pocophone F1.

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К сожалению, стоимость набора мы пока не знаем, зато все желающие могут пройти предварительную регистрацию. XCOM 2 Collection выйдет на Android уже 13 июля.

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