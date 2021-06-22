Сборник первоклассных стратегий XCOM 2 Collection готовится к выходу на Android, дата релиза объявлена
Студия Feral Interactive анонсировала выход сборника XCOM 2 Collection на мобильных устройствах под управлением Android. Напомним, данный комплект из двух замечательных пошаговых стратегий с ноября прошлого года доступен на системах под управлением iOS, теперь вот настал черёд второй крупнейшей мобильной платформы.
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XCOM 2 Collection включает в себя оригинальную версию XCOM 2 с дополнением War of the Chosen. Оба проекта были оптимизированы под нужды сенсорного управления, но по части геймплея никаких глобальных изменений разработчики не делали — это всё тот же, XCOM, который мы проходили на PC.
Для запуска XCOM 2 Collection на Android потребуется мобильная система под управлением Android 9 или более свежая. Игра займёт 8,5 Гбайт места накопителя устройства, а для установки нужно минимум 17 Гбайт. В настоящий момент известно, что XCOM 2 Collection гарантированно запустится на следующих устройствах:
- ASUS ROG Phone II;
- Google Pixel 3 / 3XL / 4 / 4XL;
- HTC U12+;
- OnePlus 6T / 7 / 8 / 8T;
- Samsung Galaxy S9 / S10 / S10+ / S10e / S20 / S21;
- Samsung Galaxy Note9 / Note10 / Note10+ / Note20 5G;
- Samsung Galaxy Tab S6 / S7;
- Sony Xperia 1 / XZ2 Compact;
- Vivo NEX S;
- Xiaomi Mi 9;
- Xiaomi Pocophone F1.
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К сожалению, стоимость набора мы пока не знаем, зато все желающие могут пройти предварительную регистрацию. XCOM 2 Collection выйдет на Android уже 13 июля.
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