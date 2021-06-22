Китайский гигант Tencent продолжает вкладываться в западные игровые компании. Сегодня аналитик Даниэль Ахмад сообщил о том, что компания приобрела контрольный пакет акций немецкой студии Yager, лучше всего известной, как разработчика вышедшего в 2012 году шутера Spec Ops The Line. Во сколько Tencent обошлись эти 51 % акций, не уточняется.

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Зачем вообще Tencent понадобилась руководящая доля акций в Yager, неизвестно, но в начале прошлого года компания уже вкладывалась в студию. Сейчас Yager трудится над сетевым шутером The Cycle.

Кроме того, Yager изначально корпела над Dead Island 2, пока впоследствии у проекта не возникли сложности и он не попал в самый настоящий производственный ад.