Глава студии-разработчика Abandoned опроверг связь с Хидео Кодзимой и Silent Hill
Когда фотореалистичный «выживач» Abandoned был официально анонсирован в апреле этого года, геймеры с подачи крикливого меньшинства по какой-то причине вообразили себе, что данный проект является маскировкой для новой Silent Hill под руководством Хидео Кодзимы, а сама студия Blue Box Games — чуть ли не созданная специально для запутывания геймерского «следствия» компания-«однодневка», пока мэтр втайне корпит над сиквелом культовой серии. Это даже звучит сомнительно, но, зная непредсказуемость и нестандартное мышление японского геймдизайнера, игроки готовы уверовать во что угодно.
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К сожалению (или к счастью), никакой связи между Кодзимой и Blue Box Games нет, и чтобы в очередной раз опровергнуть эти домыслы, главе студии Хасану Кахраману пришлось даже устроить «деанонимизацию», записав небольшой видеоролик-обращение, в котором он заявил, что он настоящий человек и что Blue Box не работает над новой Silent Hill в сотрудничестве с Хидео Кодзимой. Вскоре разработчики проведут сессию вопросов-ответов по своему проекту.
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Quick message from Hasan: pic.twitter.com/1oVeaMvu3w— BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) June 22, 2021
Безусловно, даже после этого найдутся товарищи, которые скажут, что это многоходовочка от Кодзимы, а на видео перед нами предстал просто случайный человек, которому сказали назваться Хасаном Кахраманом для сохранения «тайны». Можно даже развить тему и придумать, что Хасан Кахраман — это творческий псевдоним Хидео Кодзимы, ведь в обоих случаях имя-фамилия начинаются на Х—К. Впрочем, наверняка Blue Box такой неожиданный «пиар» даже идёт на пользу.
Напомним, что Abandoned выйдет до конца этого года на PlayStation 5, а затем рано или поздно доберётся до PC.
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