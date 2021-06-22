Когда фотореалистичный «выживач» Abandoned был официально анонсирован в апреле этого года, геймеры с подачи крикливого меньшинства по какой-то причине вообразили себе, что данный проект является маскировкой для новой Silent Hill под руководством Хидео Кодзимы, а сама студия Blue Box Games — чуть ли не созданная специально для запутывания геймерского «следствия» компания-«однодневка», пока мэтр втайне корпит над сиквелом культовой серии. Это даже звучит сомнительно, но, зная непредсказуемость и нестандартное мышление японского геймдизайнера, игроки готовы уверовать во что угодно.

реклама

анонсы и реклама -70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -70 000р на 3080 Palit в Ситилинке -49 000р на MSI 3070 за пару дней -38 000р на 14Tb Seagate 7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti -40 000р на 14Tb Seagate <b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b> -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 -70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda -30 000р на 14Tb Toshiba -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple

К сожалению (или к счастью), никакой связи между Кодзимой и Blue Box Games нет, и чтобы в очередной раз опровергнуть эти домыслы, главе студии Хасану Кахраману пришлось даже устроить «деанонимизацию», записав небольшой видеоролик-обращение, в котором он заявил, что он настоящий человек и что Blue Box не работает над новой Silent Hill в сотрудничестве с Хидео Кодзимой. Вскоре разработчики проведут сессию вопросов-ответов по своему проекту.

реклама Quick message from Hasan: pic.twitter.com/1oVeaMvu3w — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) June 22, 2021

Безусловно, даже после этого найдутся товарищи, которые скажут, что это многоходовочка от Кодзимы, а на видео перед нами предстал просто случайный человек, которому сказали назваться Хасаном Кахраманом для сохранения «тайны». Можно даже развить тему и придумать, что Хасан Кахраман — это творческий псевдоним Хидео Кодзимы, ведь в обоих случаях имя-фамилия начинаются на Х—К. Впрочем, наверняка Blue Box такой неожиданный «пиар» даже идёт на пользу.

Напомним, что Abandoned выйдет до конца этого года на PlayStation 5, а затем рано или поздно доберётся до PC.